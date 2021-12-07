Пропавшего в Карпатах туриста нашли на четвертый день. Он погиб

На четвертый день поисков в Карпатах нашли тело туриста, который исчез 4 декабря во время катания на снегоходе. Мужчина не смог выжить.

"7 декабря в 13:53 найдено тело 50-летнего мужчины, пропавшего еще 4 декабря на горной долине Руна, Ужгородского района, во время катания на снегоходе. Поиски продолжались до сих пор", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что для поиском привлекли привлекалось 90 человек и 33 единиц техники, а также вертолет МИ-8.