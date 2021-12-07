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Пропавшего в Карпатах туриста нашли на четвертый день. Он погиб

Автор: Сергей Новиков

На четвертый день поисков в Карпатах нашли тело туриста, который исчез 4 декабря во время катания на снегоходе. Мужчина не смог выжить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

"7 декабря в 13:53 найдено тело 50-летнего мужчины, пропавшего еще 4 декабря на горной долине Руна, Ужгородского района, во время катания на снегоходе. Поиски продолжались до сих пор", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что для поиском привлекли привлекалось 90 человек и 33 единиц техники, а также вертолет МИ-8.

Напомним, в субботу в Карпатах потерялись трое мужчин на снегоходах, на второй день после исчезновения двух из них нашли на территории туристической базы Ужгородском районе.

На третий день был найден третий снегоход, но туриста не было возле него.

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Карпаты