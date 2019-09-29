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Пропавшее в Атлантике судно, на борту которого находились украинцы, затонуло

Новости » Общество    29.09.2019 - 02:18
Пропавшее в Атлантике судно, на борту которого находились украинцы, затонуло
Фото: судно Bourbon Rhode (splash247.com)

Поисковая операция продолжается

Исчезнувшее в Атлантическом океане судно Bourbon Rhode затонуло. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на gCaptain.com.

Сейчас поиски членов экипажа продолжаются. Трех членов экипажа морского буксира Bourbon Rhode уже сняли со спасательного плота в Атлантическом океане.

Отмечается, что спасенные находятся на борту коммерческого судна под наблюдением медиков. Тем временем в компании, которая является владельцем судна, подтвердили, что оно затонуло. Поиски одиннадцати пропавших членов экипажа продолжаются.

Ранее сообщалось, что с пропавшего судна Bourbon Rhode спасены, в том числе двое украинцев.

Напомним, РБК-Украина писало, что в Атлантическом океане в результате шторма судно Bourbon Rhode пропало с украинцами на борту. Василий Кирилич сообщил, что "поисковая операция продолжается, ее проводит морская служба спасения Форт-де-Франс (Франция)".

По данным издания splash247, судно направлялось в Гайану. Перед исчезновением оно находилось примерно в 1200 морских милях от острова Мартиника и в 60 морских милях от урагана в Атлантике.

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