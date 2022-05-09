"Пропагандистское шоу". В Украине обратились к миру из-за парада в России

В Украине обратились к мировому сообществу с призывом воспринимать празднование Дня Победы 9 мая в России не более чем, как пропаганду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Украины в Twitter.

"Мы призываем международное сообщество воспринимать российские празднования 9 мая такими, какие они есть: пропагандистскими шоу, не имеющими ничего общего с памятью о Второй мировой войне", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин на параде в Москве заявил, что на Донбассе российские войска и боевики "сражаются за родину".

Напомним, 9 мая отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне. В этом году памятная дата омрачена новой войной, которую развязала Россия против Украины. Все подробности празднования Дня победы в России - в материале РБК-Украина.

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