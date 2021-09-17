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Прокуроры половины штатов требуют от Байдена отмены обязательной вакцинации в США

Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральные прокуроры 24 штатов написали президенту США Джо Байдену письмо, пригрозив обратиться в суд из-за обязательной вакцинации от коронавируса и частое тестирование федеральных служащих и сотрудников крупных компаний. В письме высказывается обеспокоенность возможным отстранением от работы медиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо американских генпрокуроров.

В письме говорится, что обязательная вакцинация незаконна и "вряд ли будет успешной мерой для общественного здравоохранения". По мнению прокуроров, цель президента США - "посеять разногласия и недоверие, а не способствовать единству и здоровью общества".

"Вакцины помогли защитить миллионы американцев, и, безусловно, есть и другие, кому бы помогло это лечение. Но чтобы убедить тех, кто не решается пойти на это, вам нужно оставить место для дискуссий и разногласий", - говорится в письме.

Прокуроры призвали Байдена позволить американцам самостоятельно принимать решение по вакцинации. "Если ваша администрация не изменит своего курса, нижеподписавшиеся генпрокуроры будут искать все доступные юридические возможности, чтобы привлечь вас к ответственности", - указывается в письме.

Напомним, ранее Байден подписал распоряжение об обязательной вакцинации от коронавируса федеральных служащих, медперсонал и сотрудников компаний, численность работников в которых превышает 100 человек.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденВакцинация