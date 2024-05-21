Прокурори розповіли подробиці розстрілу росіянами людини в кріслі колісному у Вовчанську

Деталі справи

За даними слідства, 15 травня 2024 року 70-річний чоловік разом із дружиною вирішили самостійно евакуюватися з міста Вовчанськ. До них вирішив приєднатися ще один мешканець міста.

Чоловік знайшов крісло колісне та посадив у нього дружину, бо в неї вже тривалий час були проблеми з ногами. Утрьох вони рушили в напрямку Харкова.

Коли мирні жителі були поруч із місцевою лікарнею, окупанти відкрили по них вогонь. Чоловік, який приєднався до подружжя, і жінка загинули на місці.

Фото: Росіяни вбили жінку у Вовчанську (t.me/prokuratura_kharkiv)

Тіло жінки забрати не вдалося

"70-річному потерпілому вдалося врятуватися і дійти до околиць Вовчанська, де його зустріли українські військові та відвезли до Харкова", - пише прокуратура.

Зазначається, що чоловік не зміг навіть забрати тіло своєї дружини, оскільки в механічній частині крісла колісного застрягли гілки і його неможливо було зрушити з місця.

Зараз чоловік перебуває в безпеці, прокурори його допитали. Він розповів, що російські військові відкрили по них вогонь із п'ятиповерхівки, яку вони зайняли.