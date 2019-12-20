Прокурор в деле убийства Шеремета не прошел переаттестацию в ГПУ

Фото: Павел Шеремет (facebook.com pavel.sheremet.9)

Он будет уволен из органов прокуратуры

Прокурор Генеральной прокуратуры Украины Александр Лукашенко, согласовывавший подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета, не прошел переаттестацию. Об этом РБК-Украина сообщил источник в ГПУ.

"Действительно, он не прошел 3-й этап аттестации", - сказал источник.

Прокурор Лукашенко не прошел этап собеседования в рамах переаттестации.

Таким образом, он будет уволен из органов прокуратуры.

Об этом также свидетельствуют результаты аттестации прокуроров по итогам проведения кадровыми комиссиями собеседований за 19 декабря, размещенные на сайте ГПУ.

Фото: результаты переаттестации прокуроров (gp.gov.ua)

Стоит отметить, что Лукашенко подписывал текст подозрения музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко в деле об убийстве Шеремета. Текст подозрения в Facebook опубликовал адвокат Константин Татарченко.

Вот прокурорский генерал, советник юстиции 3 класса (генерал майор), подписавший подозрение и ходатайство об избрании... Опубліковано Константином Татарченком Середа, 18 грудня 2019 р.

Отметим, в расследовании проекта Prosud говорилось, что Лукашенко смог приобрести квартиру в Киеве за 5 гривен, а его жена - дом почти 300 м² за 10 000 гривен.

В ГПУ пока не сообщают, кто будет заниматься делом убийства Шеремета после увольнения Лукашенко.

Напомним, в ноябре Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил прокурора Константина Кулика из-за непрохождения переаттестации. Среди прочего, Кулик вел засекреченное дело с конфискацией денег окружения бывшего президента Виктора Януковича. Сейчас все его дела проходят инвентаризацию.