В прокуратурі розповіли про загибель людини через вчорашній удар РФ по Часовому Яру

За її словами, йдеться про удар з боку військ РФ по місту, здійснений у неділю вранці.

"Внаслідок ворожої атаки загинув 51-річний місцевий житель", - розказала представниця прокуратури.

Крім того, додала вона, російські загарбники також обстріляли село Єлизаветівка Покровського району. Там через ворожі удари був поранений чоловік 63 років. Постраждалого доставили до лікарні.

За фактами порушення військовими РФ законів та звичаїв війни було розпочато досудове розслідування (ч. 1 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Російські обстріли в Донецькій області

Нагадаємо, росармія регулярно завдає ударів по різних населених пунктах у Донецькій області. Особливо страждають від ворожих обстрілів прифронтові міста та селища.

Так, наприклад, внаслідок артилерійських ударів з боку військ РФ 6 квітня по Покровському району - по селищу Курахівка та місту Красногорівка - загинули п'ять осіб. Серед жертв - 38-річна матір та її донька 16 років.

Додамо, що перед тим російські окупанти 4 квітня завдали ударів по Нью-Йорку в Донецькій області. Внаслідок цього загинули двоє людей. Окупанти завдали по місту чотири авіаудари. Нагадаємо, що на початку березня Покровськ також опинився під масованим обстрілом. Окупанти вдарили ракетами по житловому мікрорайону.