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В прокуратурі розповіли про загибель людини через вчорашній удар РФ по Часовому Яру

Понеділок 08 квітня 2024 02:34
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В прокуратурі розповіли про загибель людини через вчорашній удар РФ по Часовому Яру Ілюстративне фото: внаслідок російського обстрілу загинула людина у Часовому Ярі (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В місті Часів Яр Донецької області внаслідок вчорашнього російського обстрілу, 7 квітня, загинув місцевий житель.

Про це заявила речниця прокуратури Донецької області Анастасія Мєдвєдєва, передає РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

За її словами, йдеться про удар з боку військ РФ по місту, здійснений у неділю вранці.

"Внаслідок ворожої атаки загинув 51-річний місцевий житель", - розказала представниця прокуратури.

Крім того, додала вона, російські загарбники також обстріляли село Єлизаветівка Покровського району. Там через ворожі удари був поранений чоловік 63 років. Постраждалого доставили до лікарні.

За фактами порушення військовими РФ законів та звичаїв війни було розпочато досудове розслідування (ч. 1 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Російські обстріли в Донецькій області

Нагадаємо, росармія регулярно завдає ударів по різних населених пунктах у Донецькій області. Особливо страждають від ворожих обстрілів прифронтові міста та селища.

Так, наприклад, внаслідок артилерійських ударів з боку військ РФ 6 квітня по Покровському району - по селищу Курахівка та місту Красногорівка - загинули п'ять осіб. Серед жертв - 38-річна матір та її донька 16 років.

Додамо, що перед тим російські окупанти 4 квітня завдали ударів по Нью-Йорку в Донецькій області. Внаслідок цього загинули двоє людей. Окупанти завдали по місту чотири авіаудари. Нагадаємо, що на початку березня Покровськ також опинився під масованим обстрілом. Окупанти вдарили ракетами по житловому мікрорайону.

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