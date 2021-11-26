В прокуратуре рассказали подробности смертельного ДТП под Харьковом

По его словам, ДТП произошло около 17:30 часов 25 ноября.

"По предварительной информации с камер видеонаблюдения и показаний свидетелей, водитель грузовика МАН проехал на красный знак светофора и столкнулся на перекрестке с автомобилем Шевроле, после чего часть прицепа отлетела на другой грузовой автомобиль, а сам грузовик МАН перевернулась на левый бок на авто такси с тремя людьми внутри", - рассказал Чубенко.

В такси были водитель 49 лет и два пассажира - девочка трех лет, и ее бабушка, которой было 49 лет. Все они погибли на месте. Кроме того, пятеро травмированных лиц были доставлены в больницу. Их состояние здоровья сейчас стабильное.

В прокуратуре уточнили, что грузовик МАН перевозил отходы подсолнечника. Навстречу им ехал водитель Сузуки, который врезался уже в опрокинутые отходы подсолнечника на дороге.

"Водитель грузовика МАН задержан, он имеет телесные повреждения, его жизни ничего не угрожает", - уточняет Чубенко.

По словам Чубенко, после осмотра врачами водитель МАН будет проходить проверку на состояние наркотического и алкогольного опьянения, ему сообщат о подозрении.

"Завтра водителю МАН будет сообщено о подозрении, после чего прокуроры будут направлять ходатайство об избрании меры пресечения в суд. Прокуратура будет просить водителю содержание под стражей", - рассказывают РБК-Украина в Харьковской областной прокуратуре.

Сведения о ДТП внесены в ЕРДР по части 3 статьи 286 УКУ за нарушение правил ПДД, повлекшее гибель нескольких лиц. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.