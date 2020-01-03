Прокуратура завершила досудебное расследование драки Ляшко и Геруса

Бориспольская местная прокуратура завершила досудебное расследование по фактудраки между бывшим народным депутатом Олегом Ляшко и действующим народным избранником от "Слуги народа" Андреем Герусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

Как сообщается, по результатам предварительного расследования процессуальным прокурором признано собранные доказательства достаточными для составления обвинительного акта.

"Во время досудебного расследования установлено, что в ноябре 2019 бывший народный депутат Украины вместе с другим лицом, находясь в ГП МА "Борисполь", а именно в ГП "Зал официальных делегаций" нанесли телесные повреждения народному депутату Украины IX созыва в связи с его государственной деятельностью. По результатам предварительного расследования процессуальным прокурором в уголовном производстве признано собранные доказательства достаточными для составления обвинительного акта, и в соответствии с требованиями ст. 290 УПК Украины сторонам предоставлена ​​возможность ознакомиться с материалами уголовного производства", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что в случае доказательства вины Ляшко, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, 18 ноября решением Бориспольского суда Ляшко отпустили на поруки Виктории Сюмар из партии "Европейская солидарность" и Михаила Волынца из "Батькивщины". Прокуратура просила арестовать Ляшко.

Ляшко обвиняют в избиении народного депутата Андрея Геруса. 6 ноября в зале официальных делегаций VIP-терминала аэропорта "Борисполь" произошла драка между Ляшко и Герусом, видеозапись которой была выложена на странице лидера Радикальной партии в Facebook.

По словам Ляшко, Герус лоббировал российские интересы. Такое обвинение сделал экс-нардеп в связи с тем, что Верховная рада разрешила импорт электроэнергии из Беларуси и России. Сам Герус назвал инцидент провокацией. После этого драку Ляшко с Герусом квалифицировали как насилие в отношении нардепа.