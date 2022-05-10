Прокуратура выдвинула подозрение еще трем россиянам за убийства в Буче

Как сообщила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, сейчас правоохранители установили уже первых 10 военнослужащих РФ подозреваются в истязании и предполагаемого убийцу 4 мужчин на улице Яблунськой.

"А сегодня прокуроры Офиса Генпрокурора сообщили о подозрении еще трем военнослужащим уже известной на весь мир своей жестокостью 64 отдельной мотострелковой бригады 35 общевойсковой армии Российской Федерации", - сказала Венедиктова.

Следствие установило, что они ворвались в частный дом в Буче и выстрелами в голову убили двух гражданских мужчин.

Венедиктова добавила, что Украина получила важный сигнал от министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, что Германия готова всячески содействовать Украине в расследовании военных преступлений. Также поблагодарила Анналени Бербок за вклад немецких прокуроров в наш общий юридический фронт - коллеги также начали уголовное производство по российской агрессии в Украине.