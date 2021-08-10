UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Прокуратура возбудила дело из-за убийства заключенных на оккупированном Донбассе

Автор: Дмитрий Левицкий

Прокуратура Донецкой области возбудила уголовное дело из-за убийства заключенных в колонии на оккупированной территории Донбасса. Речь идет об убийстве трех украинских граждан в Кировской исправительной колонии №33 на территории ОРДЛО.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Украинские правоохранители установили, что 6 августа этого года в колонии на оккупированной территории Донецкой области неизвестные лица убили нескольких осужденных.

"Один из погибших - 42 летний чемпион Украины по дзюдо, осужденный в 2010 году за убийство 18-летнего парня. Сведения о втором убитом устанавливаются, а информация об убийстве третьего осужденного пока проверяется", - рассказали в прокуратуре.

Прокуратура внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по факту умышленного убийства двух или более лиц - п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, украинская делегация хочет вынести ситуацию с убийством заключенных в ОРДЛО на заседание Трехсторонней контактной группы.

Кроме того, в украинской делегации в ТКГ назвали одну из возможных причин убийства заключенных.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьПрокуратураОРДЛОУголовное дело