Прокуратура возбудила дело из-за убийства заключенных на оккупированном Донбассе

Прокуратура Донецкой области возбудила уголовное дело из-за убийства заключенных в колонии на оккупированной территории Донбасса . Речь идет об убийстве трех украинских граждан в Кировской исправительной колонии №33 на территории ОРДЛО.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Украинские правоохранители установили, что 6 августа этого года в колонии на оккупированной территории Донецкой области неизвестные лица убили нескольких осужденных.

"Один из погибших - 42 летний чемпион Украины по дзюдо, осужденный в 2010 году за убийство 18-летнего парня. Сведения о втором убитом устанавливаются, а информация об убийстве третьего осужденного пока проверяется", - рассказали в прокуратуре.

Прокуратура внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по факту умышленного убийства двух или более лиц - п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.