Прокуратура відкрила справу через розстріл українських полонених у Курській області

Розстріл полонених у Курській області

Сьогодні, 13 жовтня, стало відомо про ймовірну страту дев'ятьох українських воїнів у Курській області. Аналітики сервісу DeepState, посилаючись на джерела у першій окремій танковій бригаді, заявили, що у районі села Зелений Шлях 10 жовтня росіяни вбили українських полонених.

За словами аналітиків, бійці йшли на позиції, вважаючи, що будуть у відносному тилу. Воїнам довелося вступити в бій, а потім здатися у полон, оскільки у них був обмежений боєкомплект.

Омбудсмен Дмитро Лубінець звернулися до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста, а глава МЗС Андрій Сибіга закликав партнерів та Міжнародний кримінальний суд відреагувати на дії росіян.

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