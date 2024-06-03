Прокуратура відкрила провадження через відео зі знущанням росіян над військовополоненими

Як відзначає прокуратура, на відео можна побачити, як терористи завдають українським бійцям тілесних ушкоджень та імітують страту шляхом пострілу біля голови одного з військовополонених.

"Крім того, на відеоролику окупанти застосовують до українських оборонців психологічний тиск, змушуючи співати гімн СРСР", - додає прокуратура.

Зазначається, що відповідні дії є порушення Женевських конвенцій, які вимагають гуманного ставлення до військовополонених.

"Наразі вживаються заходи, спрямовані на встановлення потерпілих та військовослужбовців Збройних сил Росії", - додає прокуратура.

Варто додати, що на відео також відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець. Він заявив про те, що звернувся з офіційними листами до Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) та Організації Об'єднаних Націй (ООН) з закликом задокументувати факт знущання.

"Це стане черговим доповненням доказової бази для майбутнього трибуналу над злочинцями", - відзначи Лубінець.