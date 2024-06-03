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Прокуратура відкрила провадження через відео зі знущанням росіян над військовополоненими

Понеділок 03 червня 2024 11:19
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Прокуратура відкрила провадження через відео зі знущанням росіян над військовополоненими Фото: прокуратура відкрила провадження через відео зі знущанням росіян над військовополоненими (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Прокуратура розпочала провадження через відео, на якому російські терористи жорстоко поводяться з українськими військовими на Харківському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Харківської обласної прокуратури.

Як відзначає прокуратура, на відео можна побачити, як терористи завдають українським бійцям тілесних ушкоджень та імітують страту шляхом пострілу біля голови одного з військовополонених.

"Крім того, на відеоролику окупанти застосовують до українських оборонців психологічний тиск, змушуючи співати гімн СРСР", - додає прокуратура.

Зазначається, що відповідні дії є порушення Женевських конвенцій, які вимагають гуманного ставлення до військовополонених.

"Наразі вживаються заходи, спрямовані на встановлення потерпілих та військовослужбовців Збройних сил Росії", - додає прокуратура.

Варто додати, що на відео також відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець. Він заявив про те, що звернувся з офіційними листами до Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) та Організації Об'єднаних Націй (ООН) з закликом задокументувати факт знущання.

"Це стане черговим доповненням доказової бази для майбутнього трибуналу над злочинцями", - відзначи Лубінець.

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