Прокуратура Туреччини вимагає заарештувати 17 людей у справі про теракт у Стамбулі, - ЗМІ

Прокуратура Туреччини вимагає заарештувати 17 осіб, які є підозрюваними у справі про теракт у Стамбулі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.
За даними видання, 17 людей уже передали до чергового суду. Їх підозрюють у "руйнуванні єдності держави та цілісності країни".
Серед підозрюваних також і громадянка Сирії Ахлам аль-Башир, яка зізналася, що залишила пакет з вибухівкою в центрі Стамбула.
Нагадаємо, 13 листопада в центрі Стамбула на одній з найпопулярніших пішохідних вулиць Істікляль стався вибух.
Пізніше стало відомо, що внаслідок події загинуло шестеро людей, при цьому поранення отримали понад 80 осіб.
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