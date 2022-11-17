Прокуратура Туреччини вимагає заарештувати 17 людей у справі про теракт у Стамбулі, - ЗМІ

Фото: прокуратура Туреччини вимагає заарештувати 17 людей у справі про теракт у Стамбулі (Getty Images)

Прокуратура Туреччини вимагає заарештувати 17 осіб, які є підозрюваними у справі про теракт у Стамбулі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.