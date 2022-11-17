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Прокуратура Туреччини вимагає заарештувати 17 людей у справі про теракт у Стамбулі, - ЗМІ

Новость на русском →
Четвер 17 листопада 2022 21:36
Прокуратура Туреччини вимагає заарештувати 17 людей у справі про теракт у Стамбулі, - ЗМІ Фото: прокуратура Туреччини вимагає заарештувати 17 людей у справі про теракт у Стамбулі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Прокуратура Туреччини вимагає заарештувати 17 осіб, які є підозрюваними у справі про теракт у Стамбулі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.

За даними видання, 17 людей уже передали до чергового суду. Їх підозрюють у "руйнуванні єдності держави та цілісності країни".

Серед підозрюваних також і громадянка Сирії Ахлам аль-Башир, яка зізналася, що залишила пакет з вибухівкою в центрі Стамбула.

Нагадаємо, 13 листопада в центрі Стамбула на одній з найпопулярніших пішохідних вулиць Істікляль стався вибух.

Пізніше стало відомо, що внаслідок події загинуло шестеро людей, при цьому поранення отримали понад 80 осіб.

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