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Прокуратура требует ареста полицейского, избившего соратника Гриценко

Новости » Происшествия    24.06.2019 - 12:41
Прокуратура требует ареста полицейского, избившего соратника Гриценко
Фото: Александр Комарницкий (facebook.com/gaistruk)

Прокуратура подала апелляцию на решение суда о круглосуточном домашнем аресте

Прокуратура Винницкой области настаивает на заключении под стражу полицейского, избившего члена команды "Гражданская позиция" Александра Комарницкого, в результате чего мужчина скончался. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В прокуратуре отмечают, что процессуальный руководитель в уголовном производстве ходатайствовал перед Хмельницким городским судом Хмельницкой области об избрании подозреваемому полицейскому меры пресечения заключения под стражу.

"Судом ему избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля. Прокуратура Винницкой области не согласилась с таким решением суда, потому подала апелляцию - настаивает на избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, 23 июня, после 12-дневного пребывания в коме, умер член команды "Гражданская позиция" Александр Комарницкий, которого избили полицейские.

В полиции рассказали, что на прошлой неделе в Виннице правоохранители остановили мужчину, у которого обнаружили гранату РГД-5 с запалом. Один из полицейских пригласил прохожего присутствовать в качестве понятого, однако винничанин отказался и "некорректно высказался". После этого между мужчинами произошел конфликт, полицейский применил силу, от чего мужчина упал и ударился головой об асфальт.

Как писало РБК-Украина, в рамках этого дела глава Национальной полиции Сергей Князев отстранил от служебных обязанностей 4 руководителей полиции Винницкой области. Также было объявлено о подозрении сотруднику винницкой полиции.

В Виннице умер соратник Гриценко, избитый правоохранителями В Виннице отстранили 4 руководителей местной полиции
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