Прокуратура расследует избиение задержанного полицейскими в Одесской области

Офис генерального прокурора открыл уголовное производство по факту избиения задержанного двумя сотрудниками полиции в Одесской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как сообщается, в декабре 2019 года руководство прокуратуры решило возобновить производство, зарегистрированное в феврале 2018 года, по факту избиения задержанного двумя сотрудниками полиции.

"Прокуроры установили, что двумя работниками полиции Одесской области при задержании в феврале 2018 года человека по подозрению в совершении административного правонарушения было применено насилие, явно несоразмерно тяжести данного правонарушения и его поведения. От полученных телесных повреждений потерпевший на месте потерял сознание, впоследствии у него был констатирован разрыв почки", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что 15 января прокуратура сообщила обоим правоохранителям о подозрении в превышении служебных полномочий с применением насилия, специальных средств и мучительных действий. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от должностей.

Напомним, ранее сообщалось, что следователи ГБР подозревают сотрудника полиции Луганской области в превышении служебных полномочий. Патрульного подозревают в незаконном проникновении в жилище и избиении хозяина с целью вымогательства долга. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет.