Прокуратура расследует гибель украинского военного в Луганской области

Информацию об обнаружении без признаков жизни военнослужащего военной службы Луганская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил получила 18 января 2022 года. Известно, что боец 1998 года рождения, уроженец села Новогригорьевка Кировоградской области служил по контракту.

"Предварительно установлено, что военнослужащий покончил жизнь самоубийством путем выстрела в подбородок с вверенной ему штатного оружия по месту несения военной службы", - говорится в сообщении.

По факту гибели военнослужащего осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Прокуратура рассматривает и другие версии гибели воина, среди которых умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.

"Сейчас проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия и принимаются исчерпывающие меры по всестороннему, полному и беспристрастному исследованию всех обстоятельств трагического события", - говорится в сообщении.

Расследование гибели военнослужащего осуществляется следователями Щастинского районного отдела полиции Главного управления Нацполиции в Луганской области. Всех, кто имеет информацию об уточнении обстоятельств трагедии просят обращаться в Луганскую специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере Объединенных сил по телефону +38 (066) 67 144 14.