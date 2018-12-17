Прокуратура просит арестовать полковника СБУ, приказавшего расстрелять хмельницкий Майдан

Фото: Виктор Крайтор (twitter.com/ye.ua)

Прокуроры считают, что находясь на свободе, подозреваемый может уничтожить доказательства

Прокуратура просит Подольский суд Киева избрать экс-главе управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Хмельницкой области Виктору Крайтору меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом в зале суда заявил прокурор Руслан Кравченко, передает корреспондент РБК-Украина.

Крайтора подозревают в том, что во времена Революции достоинства он отдал приказ стрелять по активистам местного Майдана. Ему инкриминируют статьи 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение), 119 ( Убийство по неосторожности) и 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Дело рассматривает судья Владимир Гребенюк. Сторону обвинения представляет группа прокуроров: Юлия Малашич, Руслан Кравченко и Максим Крым. Защищает Крайтора два адвокаты Лилия Дубко и Валерий Атаманенко.

"Подозрение обосновывается собранными доказательствами, показаниями потерпевших и заключениями судебно-медицинскорй экспертизы. Есть основания полагать, что, находясь на свободе, Крайтор сможет уничтожить доказательства. Ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей является обоснованным", - сказал прокурор Кравченко.

Напомним, 19 февраля 2014 года возле здания СБУ в Хмельницкой области собрались активисты. Впоследствии ситуация обострилась и раздались выстрелы. Стрельба шла из здания из пулемета. Ряд людей получили опасные ранения. Позже ночью от пуль погиб один человек и еще 10 активистов получили ранения.

Сначала расследование вела военная прокуратура. Тогда ему была избрана мера пресечения, однако в 2015 году Виктор Крайтор вышел на волю. В 2017 году расстрел активистов начал расследовать Департамент специальных расследований ГПУ.

Раніге Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что генпрокуратура завершила экспертизу относительно тех лиц, которые, по версии следствия, отдавали приказ стрелять по протестующим на Майдане.