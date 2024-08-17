Прокуратура почала розслідувати ймовірне обезголовлення українського воїна

Як нагадали в Офісі генпрокурора, учора, 16 серпня, у соцмережі поширили відео, на якому росіяни демонструють голову нібито українського військового, яку насадили на кіл.

У рамках розслідування правоохоронці перевіряють таку інформацію та пов'язані з нею обставини.

"Поширення представниками Росії такого відео ще раз свідчить про їхню повну зневагу до норм і принципів міжнародного гуманітарного права", - підкреслили в Офісі генпрокурора.

Досудове розслідування розпочато за фактом порушення законів та звичаїв війни, яке пов'язане з умисним убивством.