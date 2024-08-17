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Прокуратура почала розслідувати ймовірне обезголовлення українського воїна

Ілюстративне фото: росіяни могли обезголовити українського воїна (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські правоохоронці розпочали розслідування за фактом розповсюдження у мережі відео, на якому, ймовірно, є обезголовлений український воїн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора в Telegram.

Як нагадали в Офісі генпрокурора, учора, 16 серпня, у соцмережі поширили відео, на якому росіяни демонструють голову нібито українського військового, яку насадили на кіл.

У рамках розслідування правоохоронці перевіряють таку інформацію та пов'язані з нею обставини.

"Поширення представниками Росії такого відео ще раз свідчить про їхню повну зневагу до норм і принципів міжнародного гуманітарного права", - підкреслили в Офісі генпрокурора.

Досудове розслідування розпочато за фактом порушення законів та звичаїв війни, яке пов'язане з умисним убивством.

 

Що передувало

Варто зауважити, що за даними проекту DeepState, жорстоке відео зняли бійці підрозділу 155 окремої гвардійської бригади морської піхоти ЗС РФ.

Інцидент, ймовірно, пройшов на КПП "Колотилівка" у Бєлгородській області, де нібито була невдала спроба прориву українських захисників.

Це вже не перший випадок обезголовлення українських воїнів російськими терористами. Зокрема, про відповідний інцидент стало відомо 18 серпня, він стався в Донецькій області.

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