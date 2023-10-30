Прокуратура почала розслідування за фактом розстрілу росіянами сім'ї у Волновасі

Деталі справи

За попередніми даними, у жовтні 2023 року до приватного домоволодіння прийшли особи кавказької зовнішності, одягнені у військову форму. Озброєні люди вимагали, щоб сім'я, яка в ньому мешкала, звільнила будинок для проживання одного з підрозділів російської армії.

"Отримавши від 53-річного господаря відмову, нападники пригрозили членам його сім'ї фізичною розправою і пішли", - йдеться у повідомленні.

27 жовтня представники Збройних сил Російської Федерації повернулися до помешкання і, застосувавши вогнепальну зброю, розстріляли всіх 9 членів сім'ї, які на той момент уже спали. Серед убитих - троє жінок і двоє малолітніх дітей 2014 і 2018 років народження.

Правоохоронці почали розслідування

Зазначається, що під час моніторингу медіапростору прокурорами виявлено інформацію про вбивство представниками збройних формувань РФ сім'ї в тимчасово окупованому місті Волноваха.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Максимальне покарання за вказаний злочин - довічне позбавлення волі.

Що цьому передувало

Вчора про цей злочин повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. Він зазначив, що окупанти позбавили життя цілої сім'ї Капканець, які святкували день народження. За словами Лубінця, люди відмовилися віддавати власне житло чеченським окупантам.

"Немає жодних сумнівів, що до цього причетні закривавлені руки росіян. Так само як були виявлені сліди російських катувань у Бучі, Ірпені, Ізюмі та інших українських містах, де були присутні "визволителі", - додав він.