ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Прокуратура открыло дело из-за объявления Кернеса мэром Харькова

Киев, Суббота 16 января 2021 11:50
Прокуратура открыло дело из-за объявления Кернеса мэром Харькова
Фото: Геннадий Кернес (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Харьковская областная прокуратура открыла уголовное производство в связи с объявлением Геннадия Кернеса мэром Харькова. Расследуется служебная халатность.

Об этом сообщила депутат Харьковского городского совета от партии "Слуга народу" Алина Мустафаева на своей странице в Facebook.

Как отметила депутат, производство открыто против главы Харьковской ТИК Ольги Мозговой. "Именно она объявила, что избранный городским головой Геннадий Кернес не должен повторно принимать присягу", - сообщила она.

"Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного нарушения, предусмотренного частью 1 статьи 367 УКУ (служебная халатность, - ред.)", - говорится в ответе прокуратуры, который разместила Мустафаева.

Как сообщало РБК-Украина, Геннадий Кернес скончался 17 декабря в берлинской клинике "Шарите" от осложнений COVID-19.

Больше о политической ситуации в Харькове после смерти Кернеса читайте в материале "Без Кернеса. Кто может взять Харьков под контроль".

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Геннадий КернесХарьковПрокуратура

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь