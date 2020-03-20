Прокуратура открыла дело из-за убийства военного снайпером на Донбассе

Прокуратура Луганской области открыла уголовное производство по факту гибели украинского военного от пули снайпера в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным Офиса генпрокурора, уголовное производство было открыто по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование осуществляют сотрудники Службы безопасности Украины.

Отмечается, что с начала 2020 года в ходе боевых действий на Донбассе погиб 41 украинский военный, еще 182 - получили ранения. В этот же период в прошлом году потери украинских сил составляли 34 человека, а раненых было 222.

"Офис генерального прокурора контролирует ход всех уголовных производств по фактам потерь и ранений украинских военнослужащих в результате вооруженной агрессии РФ", - подчеркнули в прокуратуре.

Напомним, ранее сообщалось, что вечером 19 марта на одной из позиций в Луганской области от пули снайпера погиб украинский военный. Позже стало известно, что в результате вражеского обстрела погиб сержант 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского.

Также РБК-Украина писало, что 20 марта в результате вражеского обстрела вблизи Луганского украинский военный получил ранения. Боевики вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.