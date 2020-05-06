Прокуратура открыла дело по факту избиения подозреваемых в Кропивницком СИЗО

Прокуратура Кировоградской области открыла дело по факту нанесения телесных повреждений правоохранителями подозреваемым в Кропивницком следственном изоляторе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Сообщается, что дело открыто по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа).

"По словам заявителей, после помещения их в СИЗО 27 и 28 апреля неизвестные сотрудники учреждения в форме без опознавательных знаков и в масках неоднократно наносили им телесные повреждения. Эти действия вроде совершались для того, чтобы добиться признания вины в преступлениях, которые им инкриминируют - разбой (ч.4 ст. 187 УК Украины) и незаконное лишение свободы или похищение человека (ч.2 ст. 146 УК Украины). Кроме того, таким образом пытались установить местонахождение средств, которые они получили преступным путем", - сообщили в ОГП.

Отмечается, что во время медосмотра у заключенных обнаружили многочисленные гематомы туловища и нижних конечностей.

Ранее РБК-Украина писало, что в суд направили обвинительный акт в отношении трех оперуполномоченных отдела криминальной полиции Краматорска за пытки во время допроса. Правоохранители силой пытались выбить признание в преступлении.

Также сообщалось, что в феврале в Одесском СИЗО из-за действий администрации умер заключенный. ГБР подозревает сотрудников СИЗО в причастности к смерти.