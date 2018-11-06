Прокуратура объявила подозрение полицейскому, который сбил в Киеве велосипедиста и скрылся

Полицейский был за рулем автомобиля нетрезв, когда сбил пенсионера на велосипеде в Соломенском районе Киева

Прокуратура Киева объявила подозрение полицейскому, который 29 октября в Соломенском районе столицы сбил пенсионера на велосипеде и скрылся с места аварии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Киева.

Отмечается, что виновником аварии оказался инспектор сектора физической охраны Подольского райотдела Управления полиции охраны. Установлено, что он находился за рулем автомобиля "Шкода Октавиа" в состоянии алкогольного опьянения. Водитель двигался по проезжей части ул. Уманской, когда сбил велосипедиста, двигавшегося в попутном с автомобилем направлении.

"После этого, не останавливаясь, водитель уехал с места ДТП, однако вскоре был задержан сотрудниками полиции. В результате ДТП потерпевший (пенсионер, 1953 года рождения) получил тяжелые телесные повреждения: ссадины, ушибы лица и открытый перелом левой ноги", - сообщили в прокуратуре.

В настоящее время задержанному объявлено подозрение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Продолжается досудебное расследование.

Полицейскому инкриминируют преступление по двум уголовным статьям: нарушение ПДД, причинившее вред потерпевшему (ч. 2 ст. 286 УК) и оставление в опасности (ч. 1 ст. 135 УКУ).

Напомним, 16 сентября в Черновцах автомобиль патрульной полиции сбил пешехода. Потерпевший результате полученных травм скончался. Полицейские забрали с машины, на которой сбили пешехода, видеорегистратор. Сейчас назначена экспертиза относительно того, было ли видео с момента аварии удалено с регистратора.