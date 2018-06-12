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Интервью

Прокуратура объявила более 40 подозрений членам "самообороны" оккупированого Крыма

НовостиОбщество    12.06.2018 - 16:05
Иллюстративное фото (facebook.com_ecrimea.info)
Иллюстративное фото (facebook.com_ecrimea.info)

Прокуратура Крыма решает вопрос об объявлении членов "Самообороны Крыма" в международный розыск

Прокуратура Автономной Республики Крым по состоянию на 12 июня объявила более сорока подозрений членам "самообороны" Крыма. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК.

Указано, подозрения им объявили в рамках одного производства по статье 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Сегодня, 12 июня 2018 года, прокуратурой АРК и Главным управлением Национальной полиции в АР Крым, в рамках уголовного производства по фактам незаконного лишения свободы украинских активистов, сообщается о подозрении еще двум участникам "самообороны" Крыма.

Как сообщил прокурор АРК Гюндуз Мамедов, у правоохранителей есть неоспоримые доказательства вины членов "самообороны".

"Некоторые из подозреваемых уже находятся в государственном розыске, однако, в отдельных случаях, мы будем настаивать на объявлении их также в международный розыск", - сказал Мамедов.

Напомним, ранее сообщалось, что Российская Федерация после аннексии Крыма захватила до 90% от общих рыболовецких ресурсов Украины в Черном море.

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Теги публикации: Крым  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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