Прокуратура квалифицировала пытки активиста в Крыму как военное преступление

Прокуратура Автономной республики Крым начала уголовное производство по факту задержания и пыток оккупантами крымскотатарского активиста. Дело квалифицировано как военное преступление.

Отмечается, что 17 декабря уголовное дело было возбуждено по фактам незаконного задержания и нарушения неприкосновенности жилья крымскотатарского активиста оккупационными властями.

Однако после установления фактов применения к активисту пыток электрическим током во время задержания, прокуратура начала уголовное дело по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

"Незаконное заключение лиц, применение к ним пыток и бесчеловечного обращения прямо запрещены статьей 147 Конвенции о защите гражданского населения во время войны и являются военным преступлением", - подчеркнули в прокуратуре.