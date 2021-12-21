Прокуратура квалифицировала пытки активиста в Крыму как военное преступление
Прокуратура Автономной республики Крым начала уголовное производство по факту задержания и пыток оккупантами крымскотатарского активиста. Дело квалифицировано как военное преступление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру АР Крым и города Севастополя.
Отмечается, что 17 декабря уголовное дело было возбуждено по фактам незаконного задержания и нарушения неприкосновенности жилья крымскотатарского активиста оккупационными властями.
Однако после установления фактов применения к активисту пыток электрическим током во время задержания, прокуратура начала уголовное дело по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).
"Незаконное заключение лиц, применение к ним пыток и бесчеловечного обращения прямо запрещены статьей 147 Конвенции о защите гражданского населения во время войны и являются военным преступлением", - подчеркнули в прокуратуре.
Напомним, в конце ноября в Симферополе у здания Крымского гарнизонного военного суда был задержан координатор "Крымской солидарности" Дилявер Меметов и журналист Абдуллы Сейдаметова.
Отметим, 25 ноября глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас призвал Российскую Федерацию немедленно освободить задержанных крымских татар.