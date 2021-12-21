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Прокуратура квалифицировала пытки активиста в Крыму как военное преступление

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Киев, Вторник 21 декабря 2021 19:47
Прокуратура квалифицировала пытки активиста в Крыму как военное преступление Фото: прокуратура квалифицировала пытки активиста в Крыму как военное преступление (facebook.com/FsbCsn)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прокуратура Автономной республики Крым начала уголовное производство по факту задержания и пыток оккупантами крымскотатарского активиста. Дело квалифицировано как военное преступление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру АР Крым и города Севастополя.

Отмечается, что 17 декабря уголовное дело было возбуждено по фактам незаконного задержания и нарушения неприкосновенности жилья крымскотатарского активиста оккупационными властями.

Однако после установления фактов применения к активисту пыток электрическим током во время задержания, прокуратура начала уголовное дело по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

"Незаконное заключение лиц, применение к ним пыток и бесчеловечного обращения прямо запрещены статьей 147 Конвенции о защите гражданского населения во время войны и являются военным преступлением", - подчеркнули в прокуратуре.

Напомним, в конце ноября в Симферополе у ​​здания Крымского гарнизонного военного суда был задержан координатор "Крымской солидарности" Дилявер Меметов и журналист Абдуллы Сейдаметова.

Отметим, 25 ноября глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас призвал Российскую Федерацию немедленно освободить задержанных крымских татар.

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