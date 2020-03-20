Прокуратура Киева открыла дело из-за сокрытия клиникой больного коронавирусом

Прокуратура города Киева инициировала досудебного расследования в отношении должностных лиц частной медицинской клиники, которые не сообщили государственные органы Украины о пациенте, больном коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

В прокуратуре отмечают, что согласно информации, обнародованной в СМИ, киевлянин, который недавно посещал Швейцарию, сделал тест в одном из частных медицинских центров столицы. Результат оказался положительным, но центр не сообщил о положительном тесте пациента Министерство здравоохранения и Центр общественного здоровья.

"Ведомости по данному факту внесены в Едрей по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и других инфекционных болезней, а также массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и борьбы с ними, если такие действия повлекли или заведомо могли повлечь распространение этих заболеваний", - говорится в сообщении.

По состоянию на сегодня, в Украине 26 больных коронавирусом.

Напомним, полицейские составили 405 админпротоколов и начали 6 уголовных производств за нарушение правил карантина в Украине из-за коронавируса.