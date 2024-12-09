Прокопенко відреагував на загибель начальника Оленівської колонії "ДНР"

Денис Прокопенко пригадав останні слова Євсюкова: "Еще раз крикните Слава Украине, я подыму войска и вкатаю всех в асфальт! Нет такой страны как Украина!"

За словами Прокопенко, кожне слово Євсюкова повернулося йому в тротиловому еквіваленті.

"Пошук та покарання тих злочинців, яких неможливо притягнути до відповідальності в форматі міжнародних трибуналів - надважливе завдання для української держави та її силових структур", - зазначив Прокопенко.

Прокопенко наголосив, що ворог має відчувати постійну небезпеку. Не лише на лінії фронту, а й в тилу. Мине рік, два або десять, але катам українських військовополонених обов'язково доведеться відповідати за свої вчинки.

"Ми ніколи і нікому не пробачимо підле вбивство 53-х наших побратимів в Оленівці, яких противник не зміг перемогти на полі бою, і все, на що він виявився здатен - підірвати беззбройних людей уві сні. Відплата буде не миттєвою. Проте вона невідворотна", - заявив Прокопенко.