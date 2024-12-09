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Прокопенко відреагував на загибель начальника Оленівської колонії "ДНР"

Понеділок 09 грудня 2024 16:29
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Прокопенко відреагував на загибель начальника Оленівської колонії "ДНР" Фото: Денис Прокопенко відреагував на загибель Євсюкова (Getty Images)
Автор: Катерина Творожнікова

Сьогодні, 9 грудня, у тимчасово окупованому Донецьку загинув начальник Оленівської колонії "ДНР" Сергій Євсюков. Зокрема, який був причетний до масового вбивства українських військових у липні 2022 року на тимчасово окупованій частині Донеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook командира бригади "Азов" Дениса Прокопенко.

Денис Прокопенко пригадав останні слова Євсюкова: "Еще раз крикните Слава Украине, я подыму войска и вкатаю всех в асфальт! Нет такой страны как Украина!"

За словами Прокопенко, кожне слово Євсюкова повернулося йому в тротиловому еквіваленті.

"Пошук та покарання тих злочинців, яких неможливо притягнути до відповідальності в форматі міжнародних трибуналів - надважливе завдання для української держави та її силових структур", - зазначив Прокопенко.

Прокопенко наголосив, що ворог має відчувати постійну небезпеку. Не лише на лінії фронту, а й в тилу. Мине рік, два або десять, але катам українських військовополонених обов'язково доведеться відповідати за свої вчинки.

"Ми ніколи і нікому не пробачимо підле вбивство 53-х наших побратимів в Оленівці, яких противник не зміг перемогти на полі бою, і все, на що він виявився здатен - підірвати беззбройних людей уві сні. Відплата буде не миттєвою. Проте вона невідворотна", - заявив Прокопенко.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 9 грудня, у центрі тимчасово окупованого Донецька пролунав вибух. У місті вибухнув автомобіль з людьми.

Росіяни заявили, що авто належало начальнику Оленівської колонії "ДНР" Сергію Євсюкову. Він загинув.

Читайте також, що сталося в Оленівці два роки тому та як розслідують теракт.

Влітку 2022 року росіяни організували вибух у колонії в Оленівці, де перебували українські військовополонені, зокрема, захисники "Азовсталі". Згідно із заявами російської сторони, внаслідок вибуху загинуло понад 50 українських військових.

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