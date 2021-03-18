С производителей вакцин снимут ответственность: комитет ВР поддержал доработанный закон

"Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендует Верховной раде принять за основу и в целом законопроект о государственной регистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов под обязательство №5247", - сказано в сообщении.

Закон освобождает производителей от ответственности за последствия применения вакцин и иммунобиологических препаратов от COVID-19, зарегистрированных под обязательство для экстренного медприменения.

Что изменили в доработанном законе

Документ дополнили нормой о том, что медицинские работники освобождаются от ответственности за возможные последствия, если применение вакцин или других иммунобиологических препаратов происходило в соответствии с утвержденной инструкцией.

Однако в случае наступления таких последствий государство обеспечивает компенсационные выплаты в порядке, установленном Кабинетом министров.

Закон будет действовать в течение четырех лет.

Кроме того, Кабмин в месячный срок должен разработать и внедрить порядок осуществления компенсаций.