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С производителей вакцин снимут ответственность: комитет ВР поддержал доработанный закон

Новина українською → Украина, Четверг 18 марта 2021 17:16
С производителей вакцин снимут ответственность: комитет ВР поддержал доработанный закон Фото: вакцина (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховной раде рекомендуют принять закон, которым производителей вакцин или владельца регистрационного удостоверения могут освободить от гражданской ответственности за любые последствия прививок. Речь идет о доработанном законопроекте №5247.

Об этом сообщает информационное управление Аппарата Верховной рады.

"Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендует Верховной раде принять за основу и в целом законопроект о государственной регистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов под обязательство №5247", - сказано в сообщении.

Закон освобождает производителей от ответственности за последствия применения вакцин и иммунобиологических препаратов от COVID-19, зарегистрированных под обязательство для экстренного медприменения.

Что изменили в доработанном законе

Документ дополнили нормой о том, что медицинские работники освобождаются от ответственности за возможные последствия, если применение вакцин или других иммунобиологических препаратов происходило в соответствии с утвержденной инструкцией.

Однако в случае наступления таких последствий государство обеспечивает компенсационные выплаты в порядке, установленном Кабинетом министров.

Закон будет действовать в течение четырех лет.

Кроме того, Кабмин в месячный срок должен разработать и внедрить порядок осуществления компенсаций.

Напомним, ранее профильный комитет Рады поручил Министерству здравоохранения доработать этот проект закона.

Как писало РБК-Украина, в начале недели в Верховной раде зарегистрировали соответствующий законопроект №5247.

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