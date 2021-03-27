UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

С производителей COVID-вакцин сняли ответственность: закон вступил в силу

Автор: Юлия Струк

С сегодняшнего дня производителей вакцин или владельца регистрационного удостоверения освободили от гражданской ответственности за любые последствия прививок. В силу вступил соответствующий закон.

Документ вчера был опубликован в издании "Голос Украины".

Он вступил в силу на следующий день после обнародования. Закон будет действовать в течение четырех лет.

Этот документ освобождает производителей от ответственности за последствия применения вакцин и иммунобиологических препаратов от COVID-19, зарегистрированных под обязательство для экстренного медприменения.

Документ связан с международными договоренностями о получении Украиной по программе COVAX вакцин ведущих производителей.

Кроме того, и медицинские работники освобождаются от ответственности за возможные последствия, если применение вакцин или других иммунобиологических препаратов происходило в соответствии с утвержденной инструкцией.

Однако в случае наступления таких последствий государство обеспечивает компенсационные выплаты в порядке, установленном правительством.

Кроме того, Кабинет министров в месячный срок должен разработать и ввести порядок компенсаций.

Напомним, этот закон Верховная рада одобрила в ходе внеочередного заседания 14 марта.

Как писало РБК-Украина, ранее глава Министерства здравоохранения Максим Степанов объяснил, такой шаг необходим для получения Украиной определенных видов вакцин по механизму COVAX.

Он подчеркнул, что за последствия отныне будет отвечать не производитель, а государство Украина.

Кроме того, Степанов ранее заявил, что в Украине могут создать фонд компенсации побочных последствий от использования вакцин. Принять такое решение может Кабинет министров.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ВакцинаЗаконКоронавирус
Читайте также
Ляшко объяснил, можно ли при повторной вакцинации от COVID использовать другой препарат
Вторая вакцина для Украины. Чем препарат Sinovac отличается от AstraZeneca и кому его будут колоть
Прогноз погоды