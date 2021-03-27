С производителей COVID-вакцин сняли ответственность: закон вступил в силу

Он вступил в силу на следующий день после обнародования. Закон будет действовать в течение четырех лет.

Этот документ освобождает производителей от ответственности за последствия применения вакцин и иммунобиологических препаратов от COVID-19, зарегистрированных под обязательство для экстренного медприменения.

Документ связан с международными договоренностями о получении Украиной по программе COVAX вакцин ведущих производителей.

Кроме того, и медицинские работники освобождаются от ответственности за возможные последствия, если применение вакцин или других иммунобиологических препаратов происходило в соответствии с утвержденной инструкцией.

Однако в случае наступления таких последствий государство обеспечивает компенсационные выплаты в порядке, установленном правительством.

Кроме того, Кабинет министров в месячный срок должен разработать и ввести порядок компенсаций.