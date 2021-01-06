Производитель вакцины может выйти из переговоров с Украиной, - Медзакупки

Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)

Государственное предприятие "Медицинские закупки" заявили, что один из производителей вакцины может выйти из переговорного процесса с Министерством здравоохранения Украины. Причиной этому может стать затягивание с ответом со стороны Минздрава.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на странице "Медзакупок" в Facebook.

"Один из производителей предупредил о возможном выходе из переговоров, поскольку слишком долго ждал решения Минздрава по закупке (переговоры велись с сентября, финализация документов состоялась в 3-й декаде декабря, с тех пор никакой информации от Минздрава производитель не получил)", - заявили в госпредприятии.

В "Медказупках" добавили, что у Минздрава нет четкости в переговорах.

Ранее РБК-Украина писало, что министр здравоохранения Максим Степанов допустил возможное отстранение от закупки вакцины от коронавируса госпредприятие "Медзакупки". В ответ в предприятии заявили, что способны обеспечить закупку COVID-вакцины.

Также сообщалось, что в "Медзакупках" заявили о блокировке работы государственного предприятия . ГП обратилось к Кабинету министров и Министерству здравоохранения.