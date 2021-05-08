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Производитель Pfizer заявил об отказе ряда стран от закупок вакцины

Автор: Артур Родивилов

Страны с низким и средним уровнем дохода предпочли не заказывать вакцину, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech. Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что обеспечить равный доступ к вакцинам от COVID-19 в мире не удается.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо исполнительного директора Pfizer Альберта Бурлы.

По его словам, он также обращался к странам со средним и низким уровнем дохода, чтобы убедить их зарезервировать дозы вакцины, поскольку поставка была ограничена, но они отказались.

"Мы обратились ко всем странам с просьбой разместить заказы, чтобы мы могли выделить для них дозы. Фактически государства с высоким уровнем дохода зарезервировали большую часть доз", - написал Бурла.

Он отметил, что Pfizer и BioNTech используют многоуровневую модель ценообразования. Страны со средним уровнем дохода должны платить вдвое меньше, чем страны с высоким, а страны с низким уровнем дохода могут купить препарат по себестоимости.

В этом году Pfizer и BioNtech планируют поставить 3 млрд доз вакцины в более чем 116 стран, 450 млн доз уже доставлены в страны. Он надеется, что в страны со средним и низким уровнем дохода удастся поставить более 1 млрд доз.

Напомним, на следующей неделе американский регулятор планирует разрешить применение вакцины Pfizer/BioNTech для детей от 12 лет. Соответствующее одобрение эта вакцина уже получила в Канаде.

Добавим, в мае Украина должна получить партию вакцины Pfizer. Ожидается, что вакцину привезут в Украину до 20 мая.

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