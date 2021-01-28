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Происхождение COVID: эксперты ВОЗ закончили карантин в Китае и приступили к изучению

Ухань, Четверг 28 января 2021 10:35
Происхождение COVID: эксперты ВОЗ закончили карантин в Китае и приступили к изучению
Фото: эксперты
Автор: Андрей Козловский

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), прибывшая в китайский город Ухань для исследования происхождения коронавируса, завершили свой карантин. Они приступили к своей работе.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, международная команда специалистов покинула отель, в котором проходила двухнедельный карантин. Она села в автобус и отправилась на полевые работы.

"Переходим к следующему этапу работы с командой миссии ВОЗ и китайскими коллегами", - написал в Twitter член команды Петер Дашак.

Напомним, 13 специалистов ВОЗ прибыли в Ухань две недели назад, в соответствии с введенными в КНР правилами их сразу же отправили на карантин. Еще двух экспертов Китай не пустил в страну из-за того, что у них выявили антитела к COVID-19.

Также ранее участник миссии ВОЗ Фабиан Лендертц заявил, что нет цели найти вину Китая в появлении коронавируса, поскольку он мог возникнуть в другой стране. Он добавил, что пока информации о происхождении COVID-19 не слишком много.

Кроме того, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус поприветствовал решение Китая о допуске экспертов.

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