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Происхождение COVID-19 может так и не удастся выяснить, - глава ЦРУ

Автор: Анастасия Рокитна

В США расследуют происхождение коронавируса, но окончательных выводов пока нет. Происхождение COVID-19 может так и не удастся выяснить.

Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его интервью радио NPR.

По его словам, США так и не могут сделать окончательный вывод, возник ли коронавирус в результате ЧП в лаборатории, или в результате естественной передачи от инфицированного животного к человеку.

Глава разведки США пояснил, что это расследование не только касается спасения людей в мире, но и поможет предотвратить возникновение новых пандемий. При этом Бернс дал утвердительный ответ на вопрос, возможно ли, что источник распространения вируса так и не удастся выяснить.

"Это возможно. Возможно, как и многие другие вещи, относительно которых мы никогда не сможем прийти к окончательному выводу", - сказал Бернс.

Напомним, Китай отказался сотрудничать с ВОЗ по новому этапу расследования о COVID.

Ранее сообщалось, что происхождение коронавируса в китайской лаборатории не исключали в ВОЗ.

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