Происхождение COVID-19 может так и не удастся выяснить, - глава ЦРУ

В США расследуют происхождение коронавируса, но окончательных выводов пока нет. Происхождение COVID-19 может так и не удастся выяснить.

Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, сообщает РБК-Украина , ссылаясь на его интервью радио NPR .

По его словам, США так и не могут сделать окончательный вывод, возник ли коронавирус в результате ЧП в лаборатории, или в результате естественной передачи от инфицированного животного к человеку.

Глава разведки США пояснил, что это расследование не только касается спасения людей в мире, но и поможет предотвратить возникновение новых пандемий. При этом Бернс дал утвердительный ответ на вопрос, возможно ли, что источник распространения вируса так и не удастся выяснить.

"Это возможно. Возможно, как и многие другие вещи, относительно которых мы никогда не сможем прийти к окончательному выводу", - сказал Бернс.