Что происходит на линии фронта: обновленная карта от британской разведки

По данным карты, оккупанты пытаются возобновить наступление в Харьковской области, особенно в районе Изюма.

Активные боевые действия идут на востоке, поскольку противник не оставляет планов выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей. Но украинские военные отражают атаки российской армии на Донбассе.

В то же время ВСУ проводят успешные контратаки в Херсонской и Запорожской областях. Однако оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты, повреждая гражданскую инфраструктуру.