Что происходит на линии фронта: обновленная карта от британской разведки

Украинские военные продолжают сдерживать наступление врага на востоке страны. Также ВСУ имеют успехи в южных областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий, опубликованную Министерством обороны Великобритании в Twitter.
По данным карты, оккупанты пытаются возобновить наступление в Харьковской области, особенно в районе Изюма.
Активные боевые действия идут на востоке, поскольку противник не оставляет планов выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей. Но украинские военные отражают атаки российской армии на Донбассе.
В то же время ВСУ проводят успешные контратаки в Херсонской и Запорожской областях. Однако оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты, повреждая гражданскую инфраструктуру.
Напомним, в Минобороны заявили, что российские оккупанты могут готовить наступление на Запорожье.
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