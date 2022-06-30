Как проходит обучение украинских военных в Британии: появилось видео

Сообщается, что более чем 450 военных уже прошли военную подготовку по применению РСЗО, которые британское правительство поставляет в Украину. Кроме того, бойцы учатся стрелять из 105-мм легких орудий L118.

Учения проходят на юге Англии в Солсбери при поддержке Новой Зеландии.

"Это повысит их боеспособность. Поскольку это гусеничная машина, а их ракетные системы колесные, это даст им больше маневренности, что будет способствовать сохранению их боевой силы", - отметил капитан Королевской артиллерии Джеймс Олифант.