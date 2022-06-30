Как проходит обучение украинских военных в Британии: появилось видео
На обучении в Великобритании находятся сотни украинских военных. Они получают навыки по управлению современными реактивными системами залпового огня и стрельбе из легких гаубиц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Сообщается, что более чем 450 военных уже прошли военную подготовку по применению РСЗО, которые британское правительство поставляет в Украину. Кроме того, бойцы учатся стрелять из 105-мм легких орудий L118.
Учения проходят на юге Англии в Солсбери при поддержке Новой Зеландии.
"Это повысит их боеспособность. Поскольку это гусеничная машина, а их ракетные системы колесные, это даст им больше маневренности, что будет способствовать сохранению их боевой силы", - отметил капитан Королевской артиллерии Джеймс Олифант.
Напомним, ранее британский премьер Борис Джонсон предложил программу, согласно которой каждые 120 дней обучение будут проходить до 10 тысяч украинских военных.
После этого стало известно, в каких странах и каким оружием учатся пользоваться ВСУ.
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