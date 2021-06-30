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На программу "Питьевая вода Украины" за пять лет планируют потратить почти 30 млрд гривен

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Украина, Среда 30 июня 2021 11:13
На программу "Питьевая вода Украины" за пять лет планируют потратить почти 30 млрд гривен Фото: на водоснабжение за пять лет выделят 28,6 млрд гривен (www.kmu.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров планирует одобрить законопроект "Об общегосударственной целевой и социальной программе "Питьевая вода Украины" на 2022 - 2026 годы". На реализацию мероприятий программы за пять лет нужно 28,6 млрд гривен, из которых 19,9 млрд гривен - из государственного бюджета, 11,6 млрд гривен - из других источников.

Документ содержится в повестке дня к заседанию правительства 30 апреля.

На программу &quot;Питьевая вода Украины&quot; за пять лет планируют потратить почти 30 млрд гривен

Новая программа должна заменить программу "Питьевая вода Украины" на 2011-2020 годы.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, по состоянию на сегодня показатель охвата городов услугами централизованного водоснабжения практически во всех областях составляет почти 100%, за исключением двух областей (Львовской - 95% и Черновицкой 91%).

Так, всего по Украине централизованным водоснабжением обеспечено 99% городов, 90% поселков городского типа и 30% сельских населенных пунктов.

Вместе с тем, только 69% населения имеются доступ к системам централизованного водоснабжения, а 48% - к системам централизованного водоотведения. Подача воды по графику и использование привозной воды осуществляется в 9 областях Украины, а это почти 270 тыс. человек.

"Существующие системы централизованного водоотвода крайне устарели, и построены с учетом значительной перспективы на постоянное увеличение объемов из сточных вод. Однако за последние 20 лет объемы сточных вод уменьшаются, что приводит к неоптимальным режимам работы насосного и очистного оборудования, их ускоренному износу и дополнительным расходам предприятий питьевого и водоснабжения и централизованного водоотведения на электроэнергию", - говорится в документе.

Напомним, по прогнозу Кабмина, тарифы для населения на горячую воду и отопление в 2021 году вырастут 33%. Такие данные содержит Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы, одобренный Кабинетом министров 31 мая 2021 года.

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