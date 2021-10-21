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Прогноз пика и спада коронавируса в Украине изменился: разъяснение Радуцкого

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Киев, Четверг 21 октября 2021 09:55
Прогноз пика и спада коронавируса в Украине изменился: разъяснение Радуцкого Фото: глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский, Анастасия Рокитна

В Украине прогнозировали пик коронавируса на середину ноября. Однако, он может наступить раньше.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

По его словам, в некоторых регионах "красной" зоны в три раза увеличилось количество вакцинаций в день. Он считает, если такая тенденция продолжится, "то может и весенней волны не будет".

"Пик прогнозировали на середину ноября, но судя по цифрам, которые видим сейчас, боюсь, что он наступит даже раньше. Опираясь на статистику прошлых волн пик, спад начнется не раньше января, в лучшем случае", - сообщи он.

Радуцкий добавил, что вакцины хватит, по данным Минздрава, средний остаток на складах в районе 10 млн доз и поставки не прекращаются.

Напомним, в Украине впервые более 22 тысяч новых COVID-случаев и 546 смертей.

Отметим, в Украине с 21 октября начали действовать новые правила перевозок пассажиров внутри страны.

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