Профілактика та лікування гострих кишкових інфекцій: що потрібно знати

Гострі кишкові інфекції (ГКІ) - поширене захворювання, яке особливо активізується влітку і може призвести до серйозних ускладнень, особливо у дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоровʼя.
Кишкові інфекції передаються через заражену їжу, воду, забруднені руки та предмети побуту. Найчастіше збудники містяться у сирій їжі, немитих фруктах та овочах.
Ротавірус поширюється через брудні руки, забруднені водойми та поверхні. Перебуваючи на поверхнях протягом тижнів, ротавірус викликає високу температуру, блювоту і тривалу діарею.
Лікування ротавірусної інфекції включає симптоматичну терапію, підтримання водно-сольового балансу та дезінтоксикацію. Антибіотики не призначаються.
Дотримання правил гігієни і своєчасне медичне втручання допоможуть уникнути ускладнень та підтримати здоров'я.
Раніше у МОЗ розвіяли міф про те, що щеплення необхідне лише дітям.
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