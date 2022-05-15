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Проезд в Киев снова станет платным уже завтра: изменится ли цена

Фото: метро снова будет стоить 8 гривен (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Проезд в общественном транспорте снова станет платным с понедельника, 16 мая. Согласно решению Киевсовета, тарифы пока останутся прежними.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Приложение "Киев Цифровой" уже возобновило сервисы QR-билетов и транспортных карт, чтобы пользователи могли приобрести поездки заранее. Пользователи, у которых были проездные на март, 16 мая автоматически получат проездные на июнь, а те, у кого на 24 февраля имелись действительные QR-билеты, получат новые билеты в приложении. Срок действия билетов полностью восстановится - на 15 дней.

Киев пока не принимал решения по поднятию тарифов. "Тарифы на проезд остаются старые, те, которые были", - сказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник

При этом он допускает - город может столкнуться с выбором прекращения работы транспорта или повышения тарифов.

"Мы в один момент столкнемся с выбором или остановить общественный транспорт, или поднимать цену на проезд. Можем дойти и до такого варианта", - резюмировал Поворозник.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину, столичные власти отменили плату за проезд в коммунальном транспорте. В то же время метрополитен использовался в качестве убежища.

Разовая поездка в метро, а также наземном транспорте Киева стоит 8 гривен.

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Киев