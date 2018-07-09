Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.42
Курс доллара
Покупка 26.12
Продажа 26.42
Межбанк ASK 26.25
Межбанк BID 26.23
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.07
Курс евро
Покупка 30.46
Продажа 31.07
Межбанк ASK 30.92
Межбанк BID 30.9
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.42
Курс доллара
Покупка 26.12
Продажа 26.42
Межбанк ASK 26.25
Межбанк BID 26.23
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.07
Курс евро
Покупка 30.46
Продажа 31.07
Межбанк ASK 30.92
Межбанк BID 30.9
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

У проекта о блокировке сайтов без решения суда нет поддержки в сессионном зале, - Парубий

НовостиПолитика    09.07.2018 - 13:28
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)

Спикер сообщил о сложности в поддержке проекта закона

Законопроект №6688, который предусматривает блокировку сайтов без решения суда, не имеет поддержки в сессионном зале. Об этом во время брифинга сообщил спикер Верховной рады Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

Парубий напомнил, что проект пытались включить в повестку дня для рассмотрения и принятия решения, однако поддержки документ не имел.

"На предыдущей неделе я поставил его на включение в повестку дня. Необходимой поддержки в зале нет. На сегодня, я вижу сложность в поддержке залом этого законопроекта", - сообщил глава Рады.

Напомним, ранее в ОБСЕ выразили обеспокоенность относительно законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по противодействию угрозам национальной безопасности в информационной сфере". В организации подчеркнули, что принятие этого закона может "поставить под угрозу свободный доступ к информации в Интернете".

ОБСЕ призвала украинских законодателей "серьезно пересмотреть текст законопроекта и сбалансировать проблемы безопасности с правом граждан на свободное выражение и свободные СМИ".

СБУ поддерживает принятие законопроекта о блокировке сайтов без решения суда На саммите Украина-ЕС могут отреагировать на намерения блокирования сайтов в Украине
Темы: Закон о блокировке сайтов    Теги публикации: Андрей Парубий, блокировка, сайт  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Слава Україні": хорватские футболисты посвятили победу над Россией в четвертьфинале ЧМ Украине
"Как нам не стыдно?": Ахеджакова гневно обратилась к россиянам по поводу Сенцова
"Это победа": Снежана Егорова отпраздновала "расправу" над Мухарским (фото)
"Меня скрутили и хотели забрать флаг": Цимблюк на росТВ вывел из себя пропагандистов Кремля (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь