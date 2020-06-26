Эти продукты помогут сохранить молодость: включите их в рацион

Продукты, которые помогут сохранить молодость ( Фото: freepik)

Эксперт дала советы о том, что обязательно нужно включить в рацион для омоложения

В обычных продуктах содержится множество полезных витаминов и минералов, которые помогут сохранить молодость и качественно поддержать организм. Диетолог Елена Кищенко рассказала в своем блоге, какие продукты нужно обязательно включить в рацион.

Как отметила диетолог, в меню нужно обязательно включить темный шоколад, бобовые, рыбу, овощи и зелень. Она перечислила, какие продукты отвечают за сохранение молодости кожи и всего организма.

Ягоды, бобовые, темный шоколад – в них высокое содержание протеинов, мало жиров, много минералов.

Рыба, овощи, орехи, чеснок, цельнозерновые – полисульфиды влияют на расширение сосудов.

Авокадо – в нем много мононасыщенных жиров, витаминов, антиоксидантов.

Овощи, фрукты, зелень – содержатся полифенолы, фолиевая кислота, каротиноиды, витамин С.

Красный виноград – в нем много ресвератола, который прекрасно помогает в профилактике атеросклероза и диабета 2 типа.

Кофе – снижает риск депрессии и сердечно-сосудистых заболеваний.

Зеленый чай – Снижает риск развития рака грудей, простаты и яичников.

Рыба – снижает риск развития депрессии, имеет противовоспалительные, антиоксидантные качества, улучшает работу почек, прекрасно справляется с профилактикой атеросклероза и артериальной гипертензии.

Оливковое масло – дает профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, метаболического синдрома, сахарного диабета 2 типа, гипертонической болезни, улучшает функции эндотелия сосудов.

Также диетолог дала несколько эффективных советов:

Ограничивайте количество красного мяса. Красное мясо – риск развития раку ободочной и прямой кишки. Людям, которые любят красное мясо, лучше употреблять до 500 г в неделю.

Ограничивайте калорийность. Это могут быть разгрузочные дни, улучшение качества питания, снижение количества белка.

Напомним, ранее мы писали о том, что специалисты назвали продукты, которые нельзя есть сырыми.

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Автор: Анна Шиканова