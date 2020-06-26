Эти продукты помогут сохранить молодость: включите их в рацион

Эксперт дала советы о том, что обязательно нужно включить в рацион для омоложения
В обычных продуктах содержится множество полезных витаминов и минералов, которые помогут сохранить молодость и качественно поддержать организм. Диетолог Елена Кищенко рассказала в своем блоге, какие продукты нужно обязательно включить в рацион.
Как отметила диетолог, в меню нужно обязательно включить темный шоколад, бобовые, рыбу, овощи и зелень. Она перечислила, какие продукты отвечают за сохранение молодости кожи и всего организма.
Ягоды, бобовые, темный шоколад – в них высокое содержание протеинов, мало жиров, много минералов.
Рыба, овощи, орехи, чеснок, цельнозерновые – полисульфиды влияют на расширение сосудов.
Авокадо – в нем много мононасыщенных жиров, витаминов, антиоксидантов.
Овощи, фрукты, зелень – содержатся полифенолы, фолиевая кислота, каротиноиды, витамин С.
Красный виноград – в нем много ресвератола, который прекрасно помогает в профилактике атеросклероза и диабета 2 типа.
Кофе – снижает риск депрессии и сердечно-сосудистых заболеваний.
Зеленый чай – Снижает риск развития рака грудей, простаты и яичников.
Рыба – снижает риск развития депрессии, имеет противовоспалительные, антиоксидантные качества, улучшает работу почек, прекрасно справляется с профилактикой атеросклероза и артериальной гипертензии.
Оливковое масло – дает профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, метаболического синдрома, сахарного диабета 2 типа, гипертонической болезни, улучшает функции эндотелия сосудов.
Напомним, ранее мы писали о том, что специалисты назвали продукты, которые нельзя есть сырыми.
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Автор: Анна Шиканова