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Эти продукты нужны всем после 40 лет: что должно быть в рационе

Lite » Стиль жизни 24.05.2020 - 18:40
Эти продукты нужны всем после 40 лет: что должно быть в рационе
Правильный рацион питания (Фото: pixabay.com)

Специалисты рассказали, какие продукты нужно обязательно включить в рацион после 40 лет

Правильное питание важно в любом возрасте для того, чтобы организм мог нормально функционировать и обладал иммунитетом против различных воспалений и вирусов. Для каждого возраста есть продукты, которые обязательно должны быть в рационе.

Специалисты отмечают, что после 40 лет метаболизм человека замедляется и есть вещества, которые организм самостоятельно не вырабатывает. Восполнить их недостачу можно с помощью определенных продуктов, которые содержат большое количество Омега-3 жирных кислот.

Эти кислоты поддерживают работу мозга, активность, защищают от сердечно-сосудистых заболеваний, укрепляют костно-мышечную систему, улучшают кожу, зрение, успокаивают раздражение желудка и имеют мощное противовоспалительное действие.

Рыба. Для того, чтобы насытить организм человека достаточным количеством Омега-3 жирных кислот, рыбу нужно есть 2-3 раза в неделю. Суточная доза жирных кислот должна составлять не менее 170-200 грамм.

Льняное масло. В нем содержится клетчатка, омега-3, лигнаны. В льняном семени содержится большое количество витаминов группы В, витамин Е, йод, кальций, цинк, железо, каротин, магний, фосфор. Такое масло отлично защищает также от различных опухолей.

Морские водоросли. Они содержат большое количества белка и аминокислот, приблизительно столько же, сколько в говядине. Клетчатка помогает здоровому пищеварению и сохраняет чувство сытости надолго. Водоросли богаты витамином А, К, В 12, фолатами, а также Омега-3.

Напомним, ранее мы писали о том, какие продукты нужно исключить из рациона тем, кто достиг 40 лет.

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Автор: Маруся Счастливая

Теги Новости Украины продуктыздоровое питаниездоровая еда
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